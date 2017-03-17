Лопырева: мир начинает понимать, что ничего страшного в России нет

Она рассказала о главных желаниях английских болельщиков, поделилась секретами успеха и хорошей фигуры, а также объяснила, зачем ей диплом MBA.
Вы были на матче "Ростова" с "Манчестером". Каковы ваши впечатления? Можете оценить игру с профессиональной точки зрения?
Наши парни показали футбол мирового уровня, но самое главное, продемонстрировали характер. Несмотря на пропущенный гол, не опустили руки и, как результат, сыграли вничью с одной из сильнейших команд мира. Только ленивый не говорил о проблеме с качеством футбольного поля, думаю, что обеим командам было одинаково непросто.
Как отзывались фанаты "Манчестера" о Ростове и о болельщиках после игры?
Я много общалась с британскими журналистами, а потом, на стадионе – и с болельщиками, когда мы раздавали им пледы. Они были невероятно воодушевлены теплым приемом, ведь после фильма ВВС "Армия футбольных хулиганов" многих из них отговаривали от поездки в Ростов-на-Дону, опасаясь за их безопасность, но все прошло просто великолепно.
Как считаете, можно переломить одним жестом, как, например, акция Gentlefan, годами складывавшийся стереотип о ростовских болельщиках?
Нет, нельзя, но можно сделать такие акции общепринятой нормой поведения, совместными усилиями мы сможем сформировать имидж нашего города, и я уверена, что скоро на нашем новом стадионе "Ростов-Арена" мы увидим много гостей. А ведь каждый болельщик – это турист, который останавливается в гостинице, ездит на такси, ходит в рестораны, покупает сувениры. Все это – доходы ростовчан и источник поступлений в бюджет Ростовской области. Чем больше будет туристов, тем лучше будет жить весь регион.
Некоторые зарубежные СМИ назвали акцию в Ростове "кампанией обольщения". Как относитесь к такому заявлению?
Не мне вам рассказывать, как важен для журналиста заголовок, это часть профессии, но мне это название нравится.
Как относитесь к Ростову и ростовчанам? Какие главные проблемы города и горожан видите?
Ростов – мой родной город, каждый раз я испытываю невероятные чувства, оказываясь дома, огромное количество друзей, которых я всегда рада видеть. Это моя родина и моя отдушина. Сейчас город сильно меняется, готовясь к Чемпионату мира, идет реконструкция Ворошиловского моста, скоро у нас будет современный аэропорт, а "Ростов-Арена" станет драйвером развития Левбердона. Хочется, чтобы в городе было больше спортивных площадок, хорошие дороги, чтобы появились велодорожки и что-то сделали с Парамоновскими складами.
Какие активности в России и в Ростове-на-Дону в частности планируете провести в качестве посла на ЧМ-2018? Какие главные задачи на этой должности стоят перед вами, какие цели ставите перед собой сами?
Задача посла – формировать и улучшать образ города-организатора и страны в целом, личным примером вовлекать людей и в волонтерское движение, и в спорт. Для этого я использую все свои ресурсы, в том числе – медийные. Мы проводим экскурсии на строящийся стадион и в волонтерские центры, рассказываем о подготовке к чемпионату на встречах с нашей и зарубежной прессой – как это было совсем недавно, перед матчем с англичанами. Месяц назад я была приглашена в Мадрид на встречу с русско-испанским обществом – мы обсуждали подготовку к чемпионату. Перед этим давала большое интервью на радио, которое охватывает практически все страны Латинской Америки. Люди слушают, читают и начинают понимать, что ничего страшного ни в России, ни в россиянах нет.
Интерес к России огромный, но недоброжелателей тоже хватает. Эти стереотипы нужно ломать, как ломает их наша футбольная команда, о существовании которой в Европе пару лет назад вообще не знали. Планирую и в дальнейшем продвигать спорт, потому что вижу в этом большой потенциал. Считаю, что спорт должен быть вне политики, ведь он реально может объединить людей всех национальностей, возрастов и религий.
Платят ли за эту работу и сколько, и если это исключительно благотворительность, то на чем зарабатываете? Дадите совет другим девушкам, как жить так, чтобы хватало времени и средств на жизнь и на благотворительность?
Посол города-организатора — это моя общественная деятельность, она никак не оплачивается, даже наоборот – расходы на мне, но считайте это моей личной социальной ответственностью. Я веду много мероприятий, снимаюсь в рекламе, реализую коммерческие проекты, совет дала бы только один – занимайтесь любимым делом, только там вы добьетесь максимального успеха.
У нас в стране часто не так, профориентацией мало кто занимается, вот и идет девушка учиться не на ту профессию, которая интересна и близка, а туда, где "престижно и модно". Не зря говорят, что первое образование в нашей стране - это "выбор родителей".
Вы помогаете детям, пострадавшим во время вооруженных конфликтов и террористических действий. А детям Донбасса помогали?
Очень больная тема. Не могу спокойно наблюдать за тем, что происходит у соседей. Вспоминаю, как получала корону на конкурсе "Донбасс-open", как хорошо тогда все общались. Со времени начала конфликта в Донбассе я помогала беженцам, собирала гуманитарную помощь, отвозила ее в пункты временного размещения, помогала отдельным семьям, даже делали благотворительный концерт Сосо Павлиашвили в одном из лагерей под Таганрогом. К сожалению, на донбасской земле до сих пор нет мира. Молюсь, чтобы мир наступил как можно скорее.
Вы получили диплом МВА. Зачем он вам?
Учиться никогда не поздно. Знания, которые я получила в РИНХе, мне очень помогают, всегда с благодарностью вспоминаю весь преподавательский состав. Позже, выходя на новый уровень проектов, я почувствовала потребность в получении новых знаний и навыков.
Планируете ли вплотную заняться политикой и на каких направлениях могли бы сосредоточиться?
Мои друзья, глядя на мой график, на то, как открываю спортивные площадки, помогаю людям, иногда шутят, что это график хорошего депутата. Пока политика мне неинтересна, возможно, что это мой следующий уровень, но ключевое слово тут "возможно".
На время матча 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестером" в Ростове работала горячая линия на английском языке для болельщиков. Планируете ли создать такие линии на время ЧМ-2018?
Дело в том, что у РФПЛ (Российская футбольная премьер-лига — прим.ред.) существует программа правовой помощи болельщикам – специальная телефонная линия. В день матча в Ростове я предложила сделать эту линию англоязычной. Согласитесь, в случае чрезвычайной ситуации последнее, о чем ты будешь думать, это о том, где искать переводчика. Опыт признали удачным. Английские болельщики звонили на линию, но спрашивали в основном, будет ли посол ЧМ-2018 на матче и где бы с ней сфотографироваться. Иных поводов звонить ни у кого из английских болельщиков, к счастью, не возникло.
Такая линия обязательно нужна на ЧМ, и не только на английском языке, но и на немецком, французском и испанском, ведь к нам приедет много гостей.
Насколько важна футболистам поддержка женщин на трибунах? Слышны ли их возгласы? Бытует ли мнение, мол, женщина на стадионе, как женщина на корабле?
Наоборот, мне часто говорят, что я приношу "Ростову" удачу; а еще - "Спартаку" и "Уралу". Мотивация часто бывает решающим фактором, что же удивляться тому, что футболистам важна поддержка трибун.
Во время посещения строящегося стадиона "Ростов-Арена" вам удалось пообщаться с министром спорта. О чем беседовали?
На стадионе мы общались с министром строительства Ростовской области, который сообщил нам последние новости: стадион готов уже на 75%. А с Виталием Леонтьевичем (Мутко – ред.) мы виделись на трибунах — он тоже болел за Ростов.
Как можете предложить использовать стадион после чемпионата мира в 2018 году?
У правительства области и региональной дирекции есть на этот счет программа действий, количество мест на 45-тысячном стадионе будет несколько сокращено. Надеюсь, что наш футбольный клуб и в будущем будет собирать аншлаги. И, конечно, современный стадион это не только футбол, это удобная площадка для концертов, форумов. Уверена, что это даст стимул развитию и событийного туризма в области.
Ваш рецепт, как всегда оставаться в форме?
Любить, заниматься спортом и заниматься любимым делом – хорошая физическая форма без хорошего настроения невозможна.