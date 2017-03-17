Лопырева: мир начинает понимать, что ничего страшного в России нет

Задача посла – формировать и улучшать образ города-организатора и страны в целом, личным примером вовлекать людей и в волонтерское движение, и в спорт. Для этого я использую все свои ресурсы, в том числе – медийные. Мы проводим экскурсии на строящийся стадион и в волонтерские центры, рассказываем о подготовке к чемпионату на встречах с нашей и зарубежной прессой – как это было совсем недавно, перед матчем с англичанами. Месяц назад я была приглашена в Мадрид на встречу с русско-испанским обществом – мы обсуждали подготовку к чемпионату. Перед этим давала большое интервью на радио, которое охватывает практически все страны Латинской Америки. Люди слушают, читают и начинают понимать, что ничего страшного ни в России, ни в россиянах нет.