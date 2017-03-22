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Дворца спорта не будет у Ростовского моря из-за запрета торговать на берегу

22 марта 2017, 14:21
Многофункциональный спортивный комплекс для занятий на байдарках и каноэ не построят у водохранилища Ростовское море в Ростове-на-Дону из-за запрета властей строить на берегу стационарные торговые павильоны, сообщила на заседании совета по инвестициям директор городского департамента экономики Светлана Камбулова.

Комплекс стоимостью в 1 миллион рублей планировали построить еще в 2015 году. После его ввода в городе появилось бы еще 15 новых рабочих мест.

"На одном из заседаний совета по инвестициям рассматривался проект строительства многофункционального спортивного комплекса на земельном участке, прилегающем к Ростовскому морю. Проект разрешили реализовать, но без организации на данной территории торговых павильонов", — отметила она.

Новый проект инвестор так и не подготовил. Власти решили исключить его из перечня инвестиционных проектов, реализуемых в городе.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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