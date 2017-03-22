Дворца спорта не будет у Ростовского моря из-за запрета торговать на берегу

Комплекс стоимостью в 1 миллион рублей планировали построить еще в 2015 году. После его ввода в городе появилось бы еще 15 новых рабочих мест.
"На одном из заседаний совета по инвестициям рассматривался проект строительства многофункционального спортивного комплекса на земельном участке, прилегающем к Ростовскому морю. Проект разрешили реализовать, но без организации на данной территории торговых павильонов", — отметила она.
Новый проект инвестор так и не подготовил. Власти решили исключить его из перечня инвестиционных проектов, реализуемых в городе.