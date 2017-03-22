Дворца спорта не будет у Ростовского моря из-за запрета торговать на берегу

Многофункциональный спортивный комплекс для занятий на байдарках и каноэ не построят у водохранилища Ростовское море в Ростове-на-Дону из-за запрета властей строить на берегу стационарные торговые павильоны, сообщила на заседании совета по инвестициям директор городского департамента экономики Светлана Камбулова.