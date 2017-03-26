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Разъяренный маршрутчик избил пассажира в Ростовской области

26 марта 2017, 13:16
В городе Азове Ростовской области полиция проверяет информацию об избиении пассажира маршрутки водителем, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в пятницу утром в Азове, водитель маршрутного такси направлением Азов – Ростов напал на одного из пассажиров и избил его. Перепуганные пассажиры вмешались и уладили вспыхнувший конфликт. По одной из версий, водителю не понравилось, что пассажир протянул крупную купюру и у него не нашлось сдачи. Молодой человек, которого избил водитель общественного транспорта, сумел сбежать от разъяренного водителя.

"По факту произошедшего региональной полицией проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства", - сообщил сотрудник ведомства.

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