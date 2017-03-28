Коррупционеры против коррупции

Действительно, прежде чем требовать что-то от властей, надо начать борьбу с коррупцией с себя, перестань платить преподавателям за хорошие оценки на зачетах и экзаменах, договариваться с ДПСниками о том, чтобы оплатить нарушение правил дорожного движения на месте (и по сниженному тарифу), не пытаться "левым образом" устроить своего ребенка в детсад и так далее и тому подобное. А кто-то пришел просто за драйвом и приключением. Ведь, как известно, "кто не был радикалом в двадцать лет, у того нет сердца". Правда у этой фразы есть продолжение – "а кто остался радикалом в сорок лет, у того нет мозгов". Сороколетние тоже порой мелькали в толпе, но их было немного и, судя по всему, это в основном были "профессиональные" оппозиционеры, которые ходят на все протестные митинги и готовы протестовать против всего.