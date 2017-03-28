Коррупционеры против коррупции

В воскресенье в нашем городе состоялся несанкционированный митинг сторонников Навального, о котом так много писали в СМИ и в соцсетях. И власти своими запретами вольно или невольно подогрели интерес к нему. В том числе - достаточно неуклюжими действиями директоров школ и руководителей вузов (ведь по подростковым и юношеским понятиям, если ты подчинился запрету, то трус).
Митинг прошел на Театральной площади, формально там были пикеты Национально-освободительного движения, но одно другому не помешало. Правда, поначалу пришедшие помитинговать против коррупции оказались без руководства и молча жались к стендам и знаменам НОДа. А поскольку никаких плакатов ни у кого не было, то возникало ощущение, что это никакой не оппозиционный, а вполне себе провластный митинг.
Тем более, что среди собравшихся примерно 200-300 человек регулярно мелькали лица знакомых единороссов. Кстати, они, журналисты, любопытствующие и "люди в штатском" поначалу составляли значительную часть собравшихся.
Минут через десять в толпе появился первый самодельный плакат, автора и владельца которого моментально обступили многочисленные фотографы. Еще минут через десять, судя по всему, появились организаторы, потому что часть собравшихся сместилась в сторону управления СКЖД и начала что-то скандировать.
Дальнейшие действия были уже более или менее похожи на заранее подготовленный митинг, кое-где в толпе замелькали однотипные плакаты, у организаторов появился мегафон, десяток выступающих и хоть какой-то отклик со стороны собравшихся. Правда, многие из выступавших ограничивались лишь словами про то, какие все здесь молодцы, и как хорошо, что они не побоялись прийти.
Примерно через час подтянулись опаздывающие (причем было ощущение, что многие из них пришли не столько поучаствовать, сколько посмотреть, как этот митинг будут разгонять) и количество митингующих увеличилось примерно до 800-900 человек. По сравнению с другими оппозиционными ростовскими митингами – это довольно много, а по сравнению с общим населением Ростова – ничтожно мало, просто десятые доли процента.
Полиции (причем без каких-либо спецсредств) было немного, она ни во что практически не вмешивалась, обещанный ОМОН с автозаками так и не появился, задержали всего нескольких активистов ПАРНАСА, причем тех, которые особо напрашивались на это. А за всем этим спокойно наблюдал стоявший около супермаркета "Театральный" начальник управления МВД по Ростовской области генерал Андрей Ларионов и регулярно по телефону что-то докладывал "наверх". И все это хорошо характеризует как наши региональные и городские власти, так и сами силовые структуры. Особенно на фоне того, что происходило в некоторых других городах.
Кстати, у меня есть предположение, что на основе этого митинга власти просто провели некий эксперимент: где-то разрешили митинг, в остальных городах запретили, где-то задерживали участников несанкционированных митингов, где-то просто наблюдали за происходящим со стороны. И потом сделают выводы, как эффективней всего поступать в таких ситуациях. А их в оставшийся до президентских выборов год точно будет немало.
Что касается мотивов участников митинга прийти на Театральную площадь, то зачастую они были довольно далеки как от поддержки Навального, так и от самой борьбы с коррупцией. Как сказал один из стоявших рядом со мной парней, "если сажать за взятки, то надо посадить полстраны, в том числе и половину тех, кто сюда пришел!".
Действительно, прежде чем требовать что-то от властей, надо начать борьбу с коррупцией с себя, перестань платить преподавателям за хорошие оценки на зачетах и экзаменах, договариваться с ДПСниками о том, чтобы оплатить нарушение правил дорожного движения на месте (и по сниженному тарифу), не пытаться "левым образом" устроить своего ребенка в детсад и так далее и тому подобное. А кто-то пришел просто за драйвом и приключением. Ведь, как известно, "кто не был радикалом в двадцать лет, у того нет сердца". Правда у этой фразы есть продолжение – "а кто остался радикалом в сорок лет, у того нет мозгов". Сороколетние тоже порой мелькали в толпе, но их было немного и, судя по всему, это в основном были "профессиональные" оппозиционеры, которые ходят на все протестные митинги и готовы протестовать против всего.