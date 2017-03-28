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Posted 28 марта 2017, 13:44

Published 28 марта 2017, 13:44

Modified 1 октября, 13:06

Updated 1 октября, 13:06

Забор упал от порыва ветра в воинской части в Ростове

28 марта 2017, 13:44
Забор воинской части упал от порыва ветра в Ростове-на-Доне, сообщается в одной из ростовских групп "ВКонтакте".

На видео, выложенном в группе, видно, что упала значительная часть ограждения, обнажив плац воинской части и растерянных солдат.

Напомним, это не первый забор в Ростове, не выдержавший во вторник порывов ветра. От стихии пострадало ограждение фонтана на площади Ленина и строительная ограда в Александровке.

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#Непогода в Ростове#Новости#Видео
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