Арбитражный суд Ростовской области планирует потратить 2,5 млн на машину

Деньги на приобретение автомобиля были выделены из федеральной казны. Автомобиль должен соответствовать конкретным параметрам. Это должен быть седан серого цвета не позднее 2016 года выпуска с пробегом не больше 15 километров. Будет это иномарка или авто отечественного бренда, техзаданием не оговаривается, при этом мощность двигателя должна быть не меньше 200 "лошадей", а его объем должен составлять 1,8 литра.