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Арбитражный суд Ростовской области планирует потратить 2,5 млн на машину

30 марта 2017, 15:46
Автомобиль стоимостью 2,5 миллиона рублей планирует приобрести арбитражный суд Ростовской области, говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Деньги на приобретение автомобиля были выделены из федеральной казны. Автомобиль должен соответствовать конкретным параметрам. Это должен быть седан серого цвета не позднее 2016 года выпуска с пробегом не больше 15 километров. Будет это иномарка или авто отечественного бренда, техзаданием не оговаривается, при этом мощность двигателя должна быть не меньше 200 "лошадей", а его объем должен составлять 1,8 литра.

Заявки на участие в торгах принимаются до 4 апреля, поставщик будет выбран 10 апреля 2017 года.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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