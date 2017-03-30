Авторынок Ростовской области сократился в 2017 году на 2,8%

Лидером по продажам новых машин стала Москва и область, где было в совокупности реализовано 24,3 тысячи автомобилей. Объем российского авторынка за два месяца составил 160,5 тысячи единиц, сократившись по сравнению с данными за январь-февраль 2016 года на 4,8%.