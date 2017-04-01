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Таганрог стал аутсайдером Ростовской области по числу безнадзорных детей

1 апреля 2017, 14:57
Наибольшее число безнадзорных детей в Ростовской области проживают в Таганроге, сообщило региональное правительство.

"По состоянию на начало текущего года в городе числится 52 безнадзорных ребенка", - сказано в сообщении.

Кроме того, критичная ситуация с детской безнадзорностью наблюдается в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Гуково, в которых зарегистрированы 35, 32 и 30 бездомных детей соответственно.

За прошлый год в области выявили 371 безнадзорного ребенка, еще 10 детей без попечения взрослых зарегистрировали повторно. Из всех выявленных безнадзорных подростков 357 постоянно проживают на территории региона, 6 детей живут за пределами области, 8 - за пределами России.

Отмечается, что в городах безнадзорных детей больше, чем в сельской местности, так, в регионе городских подростков данной категории зарегистрировано 225 человек, в хуторах и поселках – 150 человек.

Уточняется, что несмотря на сложную ситуацию с безнадзорностью детей, общее количество уличных подростков в области в прошлом году снизилось на 13% по сравнению с 2015-м.

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