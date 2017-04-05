Moody’s повысило рейтинг ростовского банка "Центр-инвест"

В феврале 2015 года Moody's понизило депозитный рейтинг банка "Центр-Инвест", а также его долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте до уровня B1. Причиной этому послужили рецессионные процессы в российской экономике, повлиявшие на качество активов и рентабельность нескольких российских банков, в число которых вошел и "Центр-Инвест".