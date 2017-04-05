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Moody’s повысило рейтинг ростовского банка "Центр-инвест"

5 апреля 2017, 17:45
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило рейтинги депозитов в рублях и другой валюте банка "Центр-Инвест", зарегистрированного в Ростове-на-Дону, говорится на сайте Moody’s.

Агентство установило ростовскому банку рейтинг Ba3 со стабильным прогнозом. Также аналитики Moody’s подтвердили стабильный прогноз по краткосрочным депозитным рейтингам в рублях и иностранной валюте и увеличило рейтинг финансовой организации по оценке риска контрагента в долгосрочной перспективе до уровня Ba2(cr).

Таким образом Moody’s признает устойчивость показателей платежеспособности "Центр-Инвеста" в непростых операционных условиях страны и ожидает от банка устойчивого развития после кризиса 2014-2016 годов.

В феврале 2015 года Moody's понизило депозитный рейтинг банка "Центр-Инвест", а также его долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте до уровня B1. Причиной этому послужили рецессионные процессы в российской экономике, повлиявшие на качество активов и рентабельность нескольких российских банков, в число которых вошел и "Центр-Инвест".

По мнению аналитиков рейтингового агентства, значительная девальвация российского рубля повлияла на платежеспособность кредитных заемщиков, у которых могли возникнуть проблемы с обслуживанием валютных займов. Также на работе банка могла отрицательно сказаться низкая кредитоспособность импортеров и торговых компаний в следствии существенного падения импорта.

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