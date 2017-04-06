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Posted 6 апреля 2017, 07:13

Published 6 апреля 2017, 07:13

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

ГК "Ростов-Дон" отправился в Германию на игру с "Метцингеном"

6 апреля 2017, 07:13
Игроки гандбольного клуба "Ростов-Дон" вылетели в Германию, где проведут матч с командой "Метцинген", сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе ростовского клуба.

"Игроки вылетели утром в четверг. Они уже добрались до Москвы. Далее будет вылет в Штутгард", - сказано в сообщении.

Игра состоится 8 апреля в рамках полуфинала Кубка ЕГФ. До этого ростовская команда одержала 20 побед в 20 матчах Суперлиги.

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