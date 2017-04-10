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Молебен в память жертвах петербургского теракта прошел в Ростове
10 апреля 2017, 12:29
На Соборной площади Ростова-на-Дону был проведён Молебен в память о погибших в теракте в Санкт-Петербурге.
Митрополит Меркурий призвал ростовчан помолиться за тех, кто был убит "злой человеческой волей".
#Лия Подымова
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