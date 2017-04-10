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Posted 10 апреля 2017, 20:38

Published 10 апреля 2017, 20:38

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Ростовский рэпер Баста сделал клип из фото семей друзей и поклонников

10 апреля 2017, 20:38
Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, который известен, как Баста, выпустил новый клип, состоящий из фотографий семей друзей и поклонников, запись доступна в Instagram артиста.

Клип полностью черно-белый. Он снят на песню "Сансара".

"В записи сингла поучаствовали музыканты Диана Арбенина, Александр Скляр, Сергей Бобунец. Их творчеством мы дорожим", - говорится в подписки к ролику.

Уточняется, что песню представили в преддверии концерта в Олимпийском.

Песня получилась трогательной. В клипе показана галерея из фотографии. Также есть вставки различных артистов, которые вместе с Бастой исполняют сингл.

Клип опубликовали в понедельник. На момент 23.15 мск его посмотрели более 240 тысяч раз. Положительно оценили ролик свыше 19 тысяч человек.

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#Общество#Новости#Видео
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