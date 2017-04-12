Пасхальный набор подешевел для жителей Ростовской области

В пасхальный набор, по мнению экспертов, входят 5 крашеных яиц, творожная пасха и кулич. Так, стоимость творожной пасхи в регионе составляет чуть более 400 рублей, кулича — 129,33 рубля, а крашенных яиц — 29,50 рубля. При этом средняя стоимость такого минимального пасхального стола снизилась по сравнению с прошлым годом на 3%.
Больше всего потратят денег на пасхальный набор жители Чукотки, он обойдется им в 1,07 тысячи рублей. На втором месте по дороговизне пасхального стола оказался Камчатский край с показателем в 915,3 рубля. Самый дешевый пасхальный набор соберут жители Мордовии, которым праздничные угощения обойдутся всего в 508,4 рубля.
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