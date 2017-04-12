Пасхальный набор подешевел для жителей Ростовской области

В пасхальный набор, по мнению экспертов, входят 5 крашеных яиц, творожная пасха и кулич. Так, стоимость творожной пасхи в регионе составляет чуть более 400 рублей, кулича — 129,33 рубля, а крашенных яиц — 29,50 рубля. При этом средняя стоимость такого минимального пасхального стола снизилась по сравнению с прошлым годом на 3%.