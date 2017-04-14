Суд по делу онкобольного главы "Ванта" отказал в независимой медэкспертизе

По словам адвоката, в судмедэкпертизе нет также ответа на один из поставленных перед экспертами вопросов - об обнаружении у Чабанова какого-либо заболевания, включенного в перечень препятствующих содержанию под стражей. Суд постановил отказать в проведении повторной независимой экспертизы на базе одной из ведущих клиник Москвы, считая, что сторона защиты не представила никаких документов для того, чтобы усомниться в состоянии здоровья подсудимого, а ее проведение приведет к затягиванию рассмотрения дела.