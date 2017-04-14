Суд по делу онкобольного главы "Ванта" отказал в независимой медэкспертизе

Ранее судья не допустил к подсудимому в ростовское СИЗО №1 также врача-уролога. Чабанова госпитализировали из следственного изолятора с резким ухудшением здоровья, но через несколько дней выписали в "удовлетворительном состоянии".
Чабанова задержали год назад по подозрению в растрате денежных средств участников долевого строительства. По версии следствия, будучи в сговоре с директорами компаний-застройщиков ООО "Мария", ООО "Донквартстрой" и ООО "Регион-Металл", он похитил порядка 300 миллионов рублей у дольщиков. Чабанова объявили в международный розыск и задержали в Таиланде, где он находился на лечении. У него диагностировали рак.
Ранее адвокат стороны защиты Светлана Подгорная неоднократно настаивала на том, что Чабанов не может содержаться под стражей с заболеванием. Онкологию ему диагностировали иностранные врачи, доктора местных медицинских учреждений повторно освидетельствовали. Однако в суде инициировали проведение судмедэкспертизы, которая не подтвердила наличия заболевания. Это заключение оспаривал уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, считая, что ростовские врачи подписали Чабанову ложное заключение и необходимо проведение независимой экспертизы.
"Заключение содержит существенные нарушения. Отсутствуют сведения о личностях, проводивших исследование, их квалификации, применяемых методиках, используемом оборудовании. Консилиум также не дал мотивированного вывода о том, на основании чего экспертами были отвергнуты ранее полученные результаты обследований", — говорит Подгорная.
По словам адвоката, в судмедэкпертизе нет также ответа на один из поставленных перед экспертами вопросов - об обнаружении у Чабанова какого-либо заболевания, включенного в перечень препятствующих содержанию под стражей. Суд постановил отказать в проведении повторной независимой экспертизы на базе одной из ведущих клиник Москвы, считая, что сторона защиты не представила никаких документов для того, чтобы усомниться в состоянии здоровья подсудимого, а ее проведение приведет к затягиванию рассмотрения дела.