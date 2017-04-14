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Суд по делу онкобольного главы "Ванта" отказал в независимой медэкспертизе

14 апреля 2017, 13:01
Судья по уголовному делу подозреваемого в мошенничестве главы строительного концерна "Вант" Валерия Чабанова отказал в повторении судмедэкспертизы, считая, что ее проведение затянет рассмотрение дела, передает корреспондент RostovGazetа.

Ранее судья не допустил к подсудимому в ростовское СИЗО №1 также врача-уролога. Чабанова госпитализировали из следственного изолятора с резким ухудшением здоровья, но через несколько дней выписали в "удовлетворительном состоянии".

Чабанова задержали год назад по подозрению в растрате денежных средств участников долевого строительства. По версии следствия, будучи в сговоре с директорами компаний-застройщиков ООО "Мария", ООО "Донквартстрой" и ООО "Регион-Металл", он похитил порядка 300 миллионов рублей у дольщиков. Чабанова объявили в международный розыск и задержали в Таиланде, где он находился на лечении. У него диагностировали рак.

Ранее адвокат стороны защиты Светлана Подгорная неоднократно настаивала на том, что Чабанов не может содержаться под стражей с заболеванием. Онкологию ему диагностировали иностранные врачи, доктора местных медицинских учреждений повторно освидетельствовали. Однако в суде инициировали проведение судмедэкспертизы, которая не подтвердила наличия заболевания. Это заключение оспаривал уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, считая, что ростовские врачи подписали Чабанову ложное заключение и необходимо проведение независимой экспертизы.

"Заключение содержит существенные нарушения. Отсутствуют сведения о личностях, проводивших исследование, их квалификации, применяемых методиках, используемом оборудовании. Консилиум также не дал мотивированного вывода о том, на основании чего экспертами были отвергнуты ранее полученные результаты обследований", — говорит Подгорная.

По словам адвоката, в судмедэкпертизе нет также ответа на один из поставленных перед экспертами вопросов - об обнаружении у Чабанова какого-либо заболевания, включенного в перечень препятствующих содержанию под стражей. Суд постановил отказать в проведении повторной независимой экспертизы на базе одной из ведущих клиник Москвы, считая, что сторона защиты не представила никаких документов для того, чтобы усомниться в состоянии здоровья подсудимого, а ее проведение приведет к затягиванию рассмотрения дела.

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