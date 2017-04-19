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Posted 19 апреля 2017, 13:15

Published 19 апреля 2017, 13:15

Modified 1 октября, 13:29

Updated 1 октября, 13:29

Компании-застройщику стадиона "Ростов-Арена" придется заплатить неустойку

19 апреля 2017, 13:15
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции по иску Минстроя Ростовской области, который потребовал взыскать неустойку с заказчика-застройщика спортивного объекта "Ростов-Арена" компании ФГУП "Спорт-Инжиниринг", следует из документов, размещенных в электронной картотеке дел.

Ранее сообщалось, что Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области подало исковое заявление в отношении госпредприятия за несоблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, на строящемся объекте.

Таким образом, Девятый арбитражный суд не удовлетворил апелляцию ФГУП "Спорт-Инжиниринг" на решение первой инстанции о взыскании с ответчика неустойки в размере 15,8 миллиона рублей.

Напомним также, что ранее Арбитражный суд города Москвы удовлетворил встречный иск к Минстрою Ростовской области о взыскании 375 тысяч рублей за просрочку оплаты проведенных работ.

Из сообщений в СМИ известно, что судебные разбирательства между сторонами касаются только этапа проектирования спортивного объекта. В настоящее время строительные работы на главном стадионе проведения ЧМ-2018 по футболу в Ростовской области ведутся с опережением графика.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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