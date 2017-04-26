"Евродон" не комментирует новую вспышку гриппа птиц под Ростовом

Представитель компании не ответил на звонки корреспондента агентства, а также на письменный запрос.
Все поголовье одного из 20 участков выращивания уничтожили после того, как на птицефабрике в полутора километрах от нее обнаружили птичий грипп. По данным СМИ, убытки компании составили около 16 миллионов рублей.
Вспышка птичьего гриппа на заводе произошла в декабре прошлого года. Восстановить производство планировали к апрелю. Ранее управление Россельхознадзора обнаружило в продукции компании в трех регионах России опасные для здоровья человека кишечную палочку и антибиотики. Компанию оштрафовали на 450 тысяч рублей.