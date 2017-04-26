rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

"Евродон" не комментирует новую вспышку гриппа птиц под Ростовом

26 апреля 2017, 09:29
Руководитель пресс-службы ростовского производителя мяса индейки — ООО "Евродон" не комментирует уничтожение молодняка на одном из участков выращивания птицы в Ростовской области — компания попала в пятикилометровую зону риска.

Представитель компании не ответил на звонки корреспондента агентства, а также на письменный запрос.

Все поголовье одного из 20 участков выращивания уничтожили после того, как на птицефабрике в полутора километрах от нее обнаружили птичий грипп. По данным СМИ, убытки компании составили около 16 миллионов рублей.

Вспышка птичьего гриппа на заводе произошла в декабре прошлого года. Восстановить производство планировали к апрелю. Ранее управление Россельхознадзора обнаружило в продукции компании в трех регионах России опасные для здоровья человека кишечную палочку и антибиотики. Компанию оштрафовали на 450 тысяч рублей.

Материалы по теме
Ростовский "Евродон" оштрафовали за сальмонеллы в фарше индейкиРостовский "Евродон" оштрафовали на 100 тыс за испорченный фаршВ компании "Евродон-Юг" под Ростовом снова нашли грипп птиц
#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00