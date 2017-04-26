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В массовом ДТП на Ворошиловском мосту в Ростове пострадал мужчина

26 апреля 2017, 10:22
На Ворошиловском проспекте в Ростове-на-Дону во вторник вечером столкнулись четыре легковушки, в аварии пострадал 40-летний пассажир, сообщил RostovGazeta представитель ГИБДД по региону.

"Авария произошла в 20.30 на Ворошиловском мосту, 55-летний водитель Daewoo Nexia протаранил Chevrolet Aveo, за рулем которого находилась 26-летняя девушка. В результате столкновения Chevrolet врезался в Hyundai Solaris под управлением 33-летнего мужчины. В свою очередь, Hyundai совершил столкновение с припаркованной на обочине Renault Megane", - рассказал сотрудник ведомства.

В результате аварии в больницу с травмами был доставлен 40-летний пассажир Daewoo Nexia. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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