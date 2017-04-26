В массовом ДТП на Ворошиловском мосту в Ростове пострадал мужчина

"Авария произошла в 20.30 на Ворошиловском мосту, 55-летний водитель Daewoo Nexia протаранил Chevrolet Aveo, за рулем которого находилась 26-летняя девушка. В результате столкновения Chevrolet врезался в Hyundai Solaris под управлением 33-летнего мужчины. В свою очередь, Hyundai совершил столкновение с припаркованной на обочине Renault Megane", - рассказал сотрудник ведомства.