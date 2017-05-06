Законы не помогут в решении проблемы наркомании – эксперт

"Документов на различных уровнях принято достаточно. Но наркоторговля всегда была прибыльна, так что предложения на этом рынке будут всегда, надо стараться в первую очередь, чтобы не было спроса", – выразила свое мнение Малышко.
По ее словам, наиболее эффективно показывает себя первичная профилактика, в частности, в среде молодежи.
Ответственными за проведение профилактических мер Малышко назвала наиболее значимые социальные институты.
"На языке канцелярита, используемого в деловой переписке, есть термин "субъекты профилактики": это органы образования, здравоохранения, правоохранительные органы, соцзащита, молодежная политика, культура", – перечислила она.
Кроме того, Малышко считает, что весомый вклад в проблему профилактики наркомании вносят доступность спорта и развитие волонтерских движений.