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Законы не помогут в решении проблемы наркомании – эксперт

6 мая 2017, 12:59
Законами проблему наркомании полностью не решить, рассказала RostovGazeta главный врач Ростовского областного наркологического диспансера Елена Малышко.

"Документов на различных уровнях принято достаточно. Но наркоторговля всегда была прибыльна, так что предложения на этом рынке будут всегда, надо стараться в первую очередь, чтобы не было спроса", – выразила свое мнение Малышко.

По ее словам, наиболее эффективно показывает себя первичная профилактика, в частности, в среде молодежи.

Ответственными за проведение профилактических мер Малышко назвала наиболее значимые социальные институты.

"На языке канцелярита, используемого в деловой переписке, есть термин "субъекты профилактики": это органы образования, здравоохранения, правоохранительные органы, соцзащита, молодежная политика, культура", – перечислила она.

Кроме того, Малышко считает, что весомый вклад в проблему профилактики наркомании вносят доступность спорта и развитие волонтерских движений.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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