Автобус с пассажирами на высокой скорости протаранил KIA Rio в Ростове

Posted 15 мая 2017, 09:50
Published 15 мая 2017, 09:50
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Около 9.30 утра возле дома №36 по улице Панфиловцев 52-летний водитель автомобиля KIA Rio, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и на высокой скорость протаранил автобус ПАЗ. За рулем автобуса находился 40-летний мужчина.
"В результате ДТП пассажиры не получили травм. На месте дорожно-транспортного происшествия работают инспекторы ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии", - рассказал сотрудник ведомства.