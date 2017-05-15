Автобус с пассажирами на высокой скорости протаранил KIA Rio в Ростове

В Ростове-на-Дону утром в понедельник водитель KIA Rio не предоставил преимущество в движении и врезался в автобус с пассажирами, сообщил RostovGazeta представитель ГИБДД по региону.

Около 9.30 утра возле дома №36 по улице Панфиловцев 52-летний водитель автомобиля KIA Rio, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и на высокой скорость протаранил автобус ПАЗ. За рулем автобуса находился 40-летний мужчина. "В результате ДТП пассажиры не получили травм. На месте дорожно-транспортного происшествия работают инспекторы ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии", - рассказал сотрудник ведомства.