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Posted 15 мая 2017, 09:50

Published 15 мая 2017, 09:50

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Автобус с пассажирами на высокой скорости протаранил KIA Rio в Ростове

15 мая 2017, 09:50
В Ростове-на-Дону утром в понедельник водитель KIA Rio не предоставил преимущество в движении и врезался в автобус с пассажирами, сообщил RostovGazeta представитель ГИБДД по региону.

Около 9.30 утра возле дома №36 по улице Панфиловцев 52-летний водитель автомобиля KIA Rio, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и на высокой скорость протаранил автобус ПАЗ. За рулем автобуса находился 40-летний мужчина.

"В результате ДТП пассажиры не получили травм. На месте дорожно-транспортного происшествия работают инспекторы ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии", - рассказал сотрудник ведомства.

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