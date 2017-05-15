Требующая 1,5 млн за неудачную липосакцию ростовчанка избегает врачей

После хирургического вмешательства женщина появилась в клинике всего три раза, хотя должна была посещать Центр каждый день в течение месяца. В результате у нее развился никроз тканей. За помощью ростовчанка обратилась к гнойным хирургам, которые, как рассказала Ольга Бякова, неправильно ее лечили. Сейчас общаться с врачами Центра женщина категорически отказывается.