Требующая 1,5 млн за неудачную липосакцию ростовчанка избегает врачей

Жительница Ростова-на-Дону в феврале, после рождения третьего ребенка, сделала липосакцию. Операция стоила 30-летней женщине 400 тысяч рублей. По словам директора Центра «Ольвия» Ольги Бяковой, пациентка весила 65 килограммов, из нее выкачали три литра жира и сформировали идеальную фигуру. Однако результатами сложнейшей операции многодетная мама осталась недовольна и обратилась в суд, требуя вернуть деньги за липосакцию и еще миллион рублей в качестве морального вреда.
«С клиенткой было договорено встретиться в понедельник, однако на прием к врачам, которые, собственно и делали ей операцию, она не пришла. Исковое заявление ею подано в Железнодорожный районный суд 27 апреля, однако мы никаких документов еще не получали», - отмечает Михайленко.
После хирургического вмешательства женщина появилась в клинике всего три раза, хотя должна была посещать Центр каждый день в течение месяца. В результате у нее развился никроз тканей. За помощью ростовчанка обратилась к гнойным хирургам, которые, как рассказала Ольга Бякова, неправильно ее лечили. Сейчас общаться с врачами Центра женщина категорически отказывается.