Возможные глобальные катастрофы будущего перечислили ученые

Posted 16 мая 2017, 09:21
Published 16 мая 2017, 09:21
Modified 11 сентября 2022, 08:40
Updated 11 сентября 2022, 08:40
На видео, на котором события сменяют друг друга, хорошо видно, во что превратится Земля через миллиард лет. Через 10 тысяч лет исчезнут различия между расами, а через 20 тысяч лет на Земле останется только 1% от современных языков.
Через 50 тысяч лет планету ожидает очередной ледниковый период. К тому времени в Америке исчезнет ряд озер и Ниагарский водопад.
Еще через 500 тысяч лет на Земле произойдет крупное извержение вулкана, примерно в этот же период в нашу планету врежется огромный астероид. Это послужит лишь началом череды катаклизмов, которые в конечном итоге приведут к полному исчезновению воды, а значит, и жизни, на Земле через 950 миллионов лет.
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