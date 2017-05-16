Возможные глобальные катастрофы будущего перечислили ученые

Еще через 500 тысяч лет на Земле произойдет крупное извержение вулкана, примерно в этот же период в нашу планету врежется огромный астероид. Это послужит лишь началом череды катаклизмов, которые в конечном итоге приведут к полному исчезновению воды, а значит, и жизни, на Земле через 950 миллионов лет.