rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2017, 09:21

Published 16 мая 2017, 09:21

Modified 11 сентября 2022, 08:40

Updated 11 сентября 2022, 08:40

Возможные глобальные катастрофы будущего перечислили ученые

16 мая 2017, 09:21
Видеоролик с перечислением возможных катастроф на Земле в ближайшие миллиард лет опубликовал канал RealLifeLore.

На видео, на котором события сменяют друг друга, хорошо видно, во что превратится Земля через миллиард лет. Через 10 тысяч лет исчезнут различия между расами, а через 20 тысяч лет на Земле останется только 1% от современных языков.

Через 50 тысяч лет планету ожидает очередной ледниковый период. К тому времени в Америке исчезнет ряд озер и Ниагарский водопад.

Еще через 500 тысяч лет на Земле произойдет крупное извержение вулкана, примерно в этот же период в нашу планету врежется огромный астероид. Это послужит лишь началом череды катаклизмов, которые в конечном итоге приведут к полному исчезновению воды, а значит, и жизни, на Земле через 950 миллионов лет.

р3

Материалы по теме
Началом конца света назвали 15 мая 2017-го ученые
#Наука#Новости#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика