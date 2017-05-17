Число итальянских компаний увеличится в России

"С начала текущего года товарооборот между Россией и Италией вырос на 28%", - сказано в сообщении.
Италия занимает 6-е место среди экономических партнеров РФ, при этом порядка 20% всех компаний имеют в России собственное производство. Основными отраслями российской экономики, в которых итальянские производители играют заметную роль, являются производство пищевой продукции, машиностроение, энергетика, фармацевтика и нефтехимия.
Отмечается, что сейчас в России действуют около 500 итальянских компаний, но изменения условий для предпринимателей должны привлечь новых партнеров.
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