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Число итальянских компаний увеличится в России

17 мая 2017, 17:59
Количество итальянских компаний, вовлеченных в экономику Российской Федерации, в ближайшие годы должно увеличиться, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ.

"С начала текущего года товарооборот между Россией и Италией вырос на 28%", - сказано в сообщении.

Италия занимает 6-е место среди экономических партнеров РФ, при этом порядка 20% всех компаний имеют в России собственное производство. Основными отраслями российской экономики, в которых итальянские производители играют заметную роль, являются производство пищевой продукции, машиностроение, энергетика, фармацевтика и нефтехимия.

Отмечается, что сейчас в России действуют около 500 итальянских компаний, но изменения условий для предпринимателей должны привлечь новых партнеров.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
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