Права бизнесменов в судах Дона смогут защищать осужденные - омбудсмен

"На мой взгляд, самые лучшие защитники те, которые прошли через задержание, через тюрьму, которые понимают, что такое один день, проведенный там (за решеткой – прим.ред.). Они могут помочь своей квалификацией и пониманием того, что любое дело нужно доводить до конца, а не, как многие юристы, механически выполнять процесс", – полагает он.
По словам Хуруджи, такие защитники более эффективны, потому что за время пребывания в СИЗО они изучили закон и фактически освоили для себя новую профессию. Для них институт уполномоченных будет проводить обучение. "В конце концов будет подготовлена новая каста адвокатов", – считает омбудсмен.
Сейчас к волонтерской деятельности присоединился Алексей Громовенко. Он будет подыскивать таких людей в ЮФО. "Они, конечно, не будут обладать правом заходить в СИЗО, но смогут представлять интересы предпринимателей в суде в качестве общественных защитников. Возможно, даже смогут получать за это зарплату как юристы – как договорятся", – говорит Хуруджи.
По его словам, для предпринимателей это может стать хорошим подспорьем и служить дополнительным источником дохода.