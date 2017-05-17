rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Права бизнесменов в судах Дона смогут защищать осужденные - омбудсмен

17 мая 2017, 13:21
Бывшие осужденные предприниматели наравне с адвокатами смогут защищать права бизнесменов, оказавшихся за решеткой, сообщил RostovGazeta уполномоченный по защите прав предпринимателей в СИЗО Александр Хуруджи.

"На мой взгляд, самые лучшие защитники те, которые прошли через задержание, через тюрьму, которые понимают, что такое один день, проведенный там (за решеткой – прим.ред.). Они могут помочь своей квалификацией и пониманием того, что любое дело нужно доводить до конца, а не, как многие юристы, механически выполнять процесс", – полагает он.

По словам Хуруджи, такие защитники более эффективны, потому что за время пребывания в СИЗО они изучили закон и фактически освоили для себя новую профессию. Для них институт уполномоченных будет проводить обучение. "В конце концов будет подготовлена новая каста адвокатов", – считает омбудсмен.

Сейчас к волонтерской деятельности присоединился Алексей Громовенко. Он будет подыскивать таких людей в ЮФО. "Они, конечно, не будут обладать правом заходить в СИЗО, но смогут представлять интересы предпринимателей в суде в качестве общественных защитников. Возможно, даже смогут получать за это зарплату как юристы – как договорятся", – говорит Хуруджи.

По его словам, для предпринимателей это может стать хорошим подспорьем и служить дополнительным источником дохода.

Материалы по теме
Прокуратура не обжалует приговор омбудсмену Хуруджи в РостовеСуд Ростова вынес оправдательный приговор впервые за семь лет - омбудсмен
#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00