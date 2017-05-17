Права бизнесменов в судах Дона смогут защищать осужденные - омбудсмен

"На мой взгляд, самые лучшие защитники те, которые прошли через задержание, через тюрьму, которые понимают, что такое один день, проведенный там (за решеткой – прим.ред.). Они могут помочь своей квалификацией и пониманием того, что любое дело нужно доводить до конца, а не, как многие юристы, механически выполнять процесс", – полагает он.