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Самому старому авто на ретро-выставке в Ростове – 80 лет

21 мая 2017, 20:16
Самый старый автомобиль "на ходу", представленный на ретро-выставке машин в городе Ростове-на-Дону, выпустили в 1937 году, рассказал RostovGazeta организатор мероприятия Александр Ширинг.

"Автомобиль марки Opel P4 1937 года выпуска. Там нижний клапан, механические тормоза, двигатель - там все другое, совсем другие требования к автомобилю. На сегодняшний день это архаика", – говорит Ширинг.

Всего на выставке показали около 30 машин, все они приехали из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Самая популярная машина – "Волга". Есть и эксклюзивные военные машины. Большинство участников признаются, что о таких машинах мечтали давно, и сейчас не упускают возможности продемонстрировать их на публике.

"В те годы это была большая радость и гордость иметь такой автомобиль", - признается один из владельцев "Волги".

Прокатились бы на такой машинке?
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