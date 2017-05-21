Самому старому авто на ретро-выставке в Ростове – 80 лет

Всего на выставке показали около 30 машин, все они приехали из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Самая популярная машина – "Волга". Есть и эксклюзивные военные машины. Большинство участников признаются, что о таких машинах мечтали давно, и сейчас не упускают возможности продемонстрировать их на публике.