Самому старому авто на ретро-выставке в Ростове – 80 лет

"Автомобиль марки Opel P4 1937 года выпуска. Там нижний клапан, механические тормоза, двигатель - там все другое, совсем другие требования к автомобилю. На сегодняшний день это архаика", – говорит Ширинг.
Всего на выставке показали около 30 машин, все они приехали из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Самая популярная машина – "Волга". Есть и эксклюзивные военные машины. Большинство участников признаются, что о таких машинах мечтали давно, и сейчас не упускают возможности продемонстрировать их на публике.
"В те годы это была большая радость и гордость иметь такой автомобиль", - признается один из владельцев "Волги".