Фестиваль бизнеса пройдет в пятницу в Москве

"Фестиваль станет новым форматом торжественных мероприятий в честь Дня предпринимательства, который отмечают в России с 2007 года", - сказано в сообщении.
Кроме развлекательной программы запланированы и отчеты по итогам прошлого года, и обсуждение насущных проблем.
Также на фестивале обсудят предложения по преобразованию действующего законодательства в сфере контроля предпринимательства.
"В последние годы российский бизнес устал от бесчисленных и не всегда законных проверок, и этот вопрос надо решать", - рассказал глава ТПП Сергей Катырин.
Еще один вопрос, который поднимут на Фестивале – доступность малого и среднего бизнеса к контрактам госзакупок.
р3