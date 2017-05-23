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Фестиваль бизнеса пройдет в пятницу в Москве

23 мая 2017, 16:12
В пятницу, 26 мая, на Краснопресненской в Москве пройдет Фестиваль бизнеса, сообщил пресс-центр ТПП РФ.

"Фестиваль станет новым форматом торжественных мероприятий в честь Дня предпринимательства, который отмечают в России с 2007 года", - сказано в сообщении.

Кроме развлекательной программы запланированы и отчеты по итогам прошлого года, и обсуждение насущных проблем.

Также на фестивале обсудят предложения по преобразованию действующего законодательства в сфере контроля предпринимательства.

"В последние годы российский бизнес устал от бесчисленных и не всегда законных проверок, и этот вопрос надо решать", - рассказал глава ТПП Сергей Катырин.

Еще один вопрос, который поднимут на Фестивале – доступность малого и среднего бизнеса к контрактам госзакупок.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
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