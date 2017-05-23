Полиция Ростова ищет похитилей бензина, сбежавших от консьержа

В Сеть попала видеозапись неудачной попытки ограбления. Парень попытался слить бензин из «Жигулей», однако молодой человек был замечен консьержем. Мужчина преклонного возраста с тростью в руках окликнул грабителя, тот пустился бежать. Консьерж однако успел снять капюшон с головы преступника, и в этот момент на помощь злоумышленнику подоспели двое его подельников. Всем троим удалось скрыться.