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Posted 23 мая 2017, 19:46

Published 23 мая 2017, 19:46

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Полиция Ростова ищет похитилей бензина, сбежавших от консьержа

23 мая 2017, 19:46
В Ростове-на-Дону полиция занимается поиском злоумышленников, пытавшихся слить бензин во дворе многоэтажного дома, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

В Сеть попала видеозапись неудачной попытки ограбления. Парень попытался слить бензин из «Жигулей», однако молодой человек был замечен консьержем. Мужчина преклонного возраста с тростью в руках окликнул грабителя, тот пустился бежать. Консьерж однако успел снять капюшон с головы преступника, и в этот момент на помощь злоумышленнику подоспели двое его подельников. Всем троим удалось скрыться.

«В полицию поступило сообщение о попытке кражи. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поимке подозреваемых в совершении преступления», - отметил сотрудник ведомства.

Вы бы попробовали остановить грабителей?
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