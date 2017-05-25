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В Ростовской области сокращают бюджет, направленный на охрану памятников

25 мая 2017, 16:13
В Ростовской области в рамках финансирования мер по госохране объектов культурного наследия будет направляться ежегодно по 12,3 миллиона рублей, начиная с текущего года, говорится в документе, ознакомиться с которым можно на портале регионального правительства.

При этом с 2014 по 2016 годы на эти цели было направлено 42,7 миллиона рублей, что в среднем составляет 14,2 миллиона в год. Это значит, что финансирование охраны памятников региона сократится почти на 2 миллиона рублей.

Напомним, что в Ростовской области зарегистрировано свыше 9,5 тысячи объектов культурного наследия. В настоящее федеральное законодательство предписывает регистрировать в едином государственном реестре все объекты культурного наследия. В Ростовской области 82% таких объектов были внесены в данный реестр.

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Нужно ли охранять памятники?
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