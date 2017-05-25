В Ростовской области сокращают бюджет, направленный на охрану памятников

При этом с 2014 по 2016 годы на эти цели было направлено 42,7 миллиона рублей, что в среднем составляет 14,2 миллиона в год. Это значит, что финансирование охраны памятников региона сократится почти на 2 миллиона рублей.
Напомним, что в Ростовской области зарегистрировано свыше 9,5 тысячи объектов культурного наследия. В настоящее федеральное законодательство предписывает регистрировать в едином государственном реестре все объекты культурного наследия. В Ростовской области 82% таких объектов были внесены в данный реестр.
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