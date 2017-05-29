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"Группы смерти" не страшны семьям, где дети наравне со взрослыми – эксперт

29 мая 2017, 10:52
"Группы смерти", толкающие детей на совершение самоубийства, не страшны тем семьям, где подростки чувствуют себя наравне со взрослыми, считает эксперт по деструктивным культам и тренингам Александр Невеев.

"Взрослый человек – это человек, который может принимать решения самостоятельно, ни с кем не советуясь. Именно на это давят негодяи, которые организуют такие паблики. Подростку необходимо почувствовать себя взрослым, поэтому мир возникает в тех семьях, где родители дают ему такую возможность", - полагает он.

По его словам, объектом влияния "групп смерти" может стать тот ребенок, который находится в конфликте со взрослым миром и не находит своего места в нем. "Люди, которые организуют суицидальные паблики, умеют подстраиваться под психологию подростков. Они убеждают ребенка в том, что взрослый мир ужасен, что ты его не изменишь, единственное, что ты можешь сделать, это красиво уйти. Подростки склонны так поступать: хлопнуть дверью, закрыться в своей комнате. Почему не сделать следующий шаг?", - говорит Невеев.

Напомним, в Ростове десятиклассник покончил с собой, участвуя в такой игре в соцсети "ВКонтакте". В январе-феврале этого года из сети удалили свыше 600 тысяч смертельных групп.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество#Опросы
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