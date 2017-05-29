"Группы смерти" не страшны семьям, где дети наравне со взрослыми – эксперт

По его словам, объектом влияния "групп смерти" может стать тот ребенок, который находится в конфликте со взрослым миром и не находит своего места в нем. "Люди, которые организуют суицидальные паблики, умеют подстраиваться под психологию подростков. Они убеждают ребенка в том, что взрослый мир ужасен, что ты его не изменишь, единственное, что ты можешь сделать, это красиво уйти. Подростки склонны так поступать: хлопнуть дверью, закрыться в своей комнате. Почему не сделать следующий шаг?", - говорит Невеев.