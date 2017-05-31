Число фермеров на Дону за 10 лет сократилось вдвое

"Число фермерских хозяйств в целом по стране с 2006 по 2016 годы снизилось вдвое. Аналогичная ситуация складывается и в Ростовской области", - говорит он.
По словам Бандурина, сейчас на Дону насчитывается около 8 тысяч фермерских хозяйств. При этом практически все земельные угодья в регионе освоены и у фермерских хозяйств нет возможности расширения своих земельных угодий.
По словам главы регионального министерства сельского хозяйства Константина Рачаловского, падение числа фермерских хозяйств на Дону происходит как из-за естественного старения людей, которые занимаются сельским хозяйством, так и за счет поглощения крупными компаниями более мелких. "Активность крупных землепользователей проявляется в агрессивной политике с пайщиками. Ими выставляются более выгодные условия аренды земли, чем более мелкими компаниями", - отметил он.