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Число фермеров на Дону за 10 лет сократилось вдвое

31 мая 2017, 12:21
Количество фермерских хозяйств в Ростовской области за 10 лет сократилось вдвое, сообщил в среду глава Ростовской областной ассоциации фермеров Дона Вадим Бандурин.

"Число фермерских хозяйств в целом по стране с 2006 по 2016 годы снизилось вдвое. Аналогичная ситуация складывается и в Ростовской области", - говорит он.

По словам Бандурина, сейчас на Дону насчитывается около 8 тысяч фермерских хозяйств. При этом практически все земельные угодья в регионе освоены и у фермерских хозяйств нет возможности расширения своих земельных угодий.

По словам главы регионального министерства сельского хозяйства Константина Рачаловского, падение числа фермерских хозяйств на Дону происходит как из-за естественного старения людей, которые занимаются сельским хозяйством, так и за счет поглощения крупными компаниями более мелких. "Активность крупных землепользователей проявляется в агрессивной политике с пайщиками. Ими выставляются более выгодные условия аренды земли, чем более мелкими компаниями", - отметил он.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика#Опросы
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