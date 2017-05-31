Число фермеров на Дону за 10 лет сократилось вдвое

По словам главы регионального министерства сельского хозяйства Константина Рачаловского, падение числа фермерских хозяйств на Дону происходит как из-за естественного старения людей, которые занимаются сельским хозяйством, так и за счет поглощения крупными компаниями более мелких. "Активность крупных землепользователей проявляется в агрессивной политике с пайщиками. Ими выставляются более выгодные условия аренды земли, чем более мелкими компаниями", - отметил он.