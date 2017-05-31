Трасса М-4 "Дон" закрыла доступ фермерам к полям в Ростовской области

Предприниматели не смогли попасть на свои поля и вовремя собрать урожай.
"Трасса М-4 полностью закрыла нам доступ к полям, в прошлом году потеряли сотни тон во время уборки", - сказал представитель фермерского хозяйства в регионе.
Министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский пообещал прокомментировать ситуацию позже совместно с минтранспорта. Старший госинспектор регионального отдления ГИБДД Юрий Сташенко отметил, что для передвижения по федеральным трассам крупногабаритным транспортным средствам, к которым относится сельхозтехника, потребуется разрешение. "Если перпендикулярное пересечение трассы с одного поля на другое, то формально разрешение тоже необходимо, потому что в случае ДТП вы несете ответственность, но это несколько секундный маневр", - говорит он.