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Трасса М-4 "Дон" закрыла доступ фермерам к полям в Ростовской области

31 мая 2017, 17:49
Реконструкция трассы М-4 "Дон" в Ростовской области ограничила доступ фермерских хозяйств к собственным полям, сообщил на заседании Ростовской областной ассоциации фермеров Дона один из фермеров.

Предприниматели не смогли попасть на свои поля и вовремя собрать урожай.

"Трасса М-4 полностью закрыла нам доступ к полям, в прошлом году потеряли сотни тон во время уборки", - сказал представитель фермерского хозяйства в регионе.

Министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский пообещал прокомментировать ситуацию позже совместно с минтранспорта. Старший госинспектор регионального отдления ГИБДД Юрий Сташенко отметил, что для передвижения по федеральным трассам крупногабаритным транспортным средствам, к которым относится сельхозтехника, потребуется разрешение. "Если перпендикулярное пересечение трассы с одного поля на другое, то формально разрешение тоже необходимо, потому что в случае ДТП вы несете ответственность, но это несколько секундный маневр", - говорит он.

Стоит ли фермерам получать разрешение, чтобы "проскочить" с поля на поле?
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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика#Опросы
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