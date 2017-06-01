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В Новочеркасске полицейского задержали за мошенничество на 300 тыс

1 июня 2017, 17:56
В Новочеркасске Ростовской области задержали полицейского за аферу на 300 тысяч рублей, информирует в четверг региональное УСКР.

"По мнению следствия, фигурант знал, что в отношении местной жительницы проводится доследственная проверка. Он попросил у ее мужа 300 тысяч рублей, обещая, что уголовное дело возбуждать не будут. Однако повлиять на это он не мог", - говорится в публикации.

При получении денег полицейского задержали сотрудники регионального УФСБ. По факту мошенничества завели дело, максимальное наказание - 6 лет колонии.

По информации регионального УМВД, подозреваемого уволили. Его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

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