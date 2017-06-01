В Новочеркасске полицейского задержали за мошенничество на 300 тыс

"По мнению следствия, фигурант знал, что в отношении местной жительницы проводится доследственная проверка. Он попросил у ее мужа 300 тысяч рублей, обещая, что уголовное дело возбуждать не будут. Однако повлиять на это он не мог", - говорится в публикации.