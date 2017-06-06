Экс-главу ростовского банка «Донинвест» обвинили в хищении 100 млн руб

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении предпринимателей Калитванской и Гуленковой возбудили в апреле 2015 года. Их арестовали и направили в СИЗО №4, где они пробыли до декабря 2016 года, а после того, как к делу подключился следственный департамент, — в СИЗО №6 города Москвы. По версии следствия, банк заключил несколько сомнительных сделок. При этом, по словам адвоката, все они на момент совершения были проверены и одобрены Центробанком, а сама Калитванская в инкриминируемый период находилась в отпуске с последующим увольнением.
«Они фактически под лупой находились, потому что стоял вопрос либо об оздоровлении ситуации, либо о лишении банка лицензии. После того, как Центробанк отозвал лицензию, все проверяемые им кредитные договоры попали в категорию недобросовестных, якобы фиктивных», — говорит адвокат.
По словам Подгорной, поскольку речь идет о договорных отношениях, дело необходимо переквалифицировать, как совершенное в сфере предпринимательской деятельности. Сейчас экс-главе банка и ее заму предъявили обвинение, по словам адвоката, с нарушениями уголовно-процессуального кодекса. «Гуленковой даже не дали прочитать обвинение, она в принципе не знает, в чем ее обвиняют. Ей сказали: «Подписывай», а когда она отказалась, следователь ушел и дал отписку, что обвиняемая отказалась от подписи», — отметила Подгорная.
В настоящее время Калитванская находится под стражей с онкологическим заболевание. Гуленкова перенесла операцию на мозге и страдает от острого заболевания, влекущего инвалидность.
ООО «Коммерческий банк «Донинвест» был основан в 1991 году. В октябре 2014 года у него отозвали лицензию из-за «размещения денежных средств в низкокачественные активы». По версии регулятора, банк не выполнил обязательства перед вкладчиками и кредиторами. На момент отзыва лицензии основными бенефициарами банка были эстонец Роман Разумовский, киприотка Ольга Кудрявцева, Алла Хвесько и Олег Парамонов.