Экс-главу ростовского банка «Донинвест» обвинили в хищении 100 млн руб

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении предпринимателей Калитванской и Гуленковой возбудили в апреле 2015 года. Их арестовали и направили в СИЗО №4, где они пробыли до декабря 2016 года, а после того, как к делу подключился следственный департамент, — в СИЗО №6 города Москвы. По версии следствия, банк заключил несколько сомнительных сделок. При этом, по словам адвоката, все они на момент совершения были проверены и одобрены Центробанком, а сама Калитванская в инкриминируемый период находилась в отпуске с последующим увольнением.