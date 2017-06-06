rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Экс-главу ростовского банка «Донинвест» обвинили в хищении 100 млн руб

6 июня 2017, 18:47
Бывшего председателя правления коммерческого банка «Донинвест», работающего в городе Ростове-на-Дону до отзыва лицензии в октябре 2014 года, Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову обвинили в выводе около 100 миллионов рублей, сообщила RostovGazeta адвокат стороны защиты Светлана Подгорная.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении предпринимателей Калитванской и Гуленковой возбудили в апреле 2015 года. Их арестовали и направили в СИЗО №4, где они пробыли до декабря 2016 года, а после того, как к делу подключился следственный департамент, — в СИЗО №6 города Москвы. По версии следствия, банк заключил несколько сомнительных сделок. При этом, по словам адвоката, все они на момент совершения были проверены и одобрены Центробанком, а сама Калитванская в инкриминируемый период находилась в отпуске с последующим увольнением.

«Они фактически под лупой находились, потому что стоял вопрос либо об оздоровлении ситуации, либо о лишении банка лицензии. После того, как Центробанк отозвал лицензию, все проверяемые им кредитные договоры попали в категорию недобросовестных, якобы фиктивных», — говорит адвокат.

По словам Подгорной, поскольку речь идет о договорных отношениях, дело необходимо переквалифицировать, как совершенное в сфере предпринимательской деятельности. Сейчас экс-главе банка и ее заму предъявили обвинение, по словам адвоката, с нарушениями уголовно-процессуального кодекса. «Гуленковой даже не дали прочитать обвинение, она в принципе не знает, в чем ее обвиняют. Ей сказали: «Подписывай», а когда она отказалась, следователь ушел и дал отписку, что обвиняемая отказалась от подписи», — отметила Подгорная.

В настоящее время Калитванская находится под стражей с онкологическим заболевание. Гуленкова перенесла операцию на мозге и страдает от острого заболевания, влекущего инвалидность.

ООО «Коммерческий банк «Донинвест» был основан в 1991 году. В октябре 2014 года у него отозвали лицензию из-за «размещения денежных средств в низкокачественные активы». По версии регулятора, банк не выполнил обязательства перед вкладчиками и кредиторами. На момент отзыва лицензии основными бенефициарами банка были эстонец Роман Разумовский, киприотка Ольга Кудрявцева, Алла Хвесько и Олег Парамонов.

Материалы по теме
Бизнесмен пойдет под суд под Ростовом за аферу с получением субсидийРадошевича могут выпустить из СИЗО Ростова после обращения к генпрокурору
#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00