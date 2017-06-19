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«Праздник музыки» прошел на выходных в Ростове

19 июня 2017, 09:31
Двухдневный фестиваль музыки на открытом воздухе прошел на выходных в Ростове-на-Дону, передает корреспондент RostovGazeta.

«Праздник музыки», а именно так называлось мероприятие, организованное «Альянс Франсез – Ростовская область», собрал на различных площадках города около 30 музыкальных групп и более тысячи зрителей.

«Во Франции это фестиваль, который объединяет людей. В этот день, 21 июня, сыграть на музыкальном инструменте на улицах французских городов может любой желающий, а шуметь позволено хоть всю ночь», - говорит глава ростовского отделения «Альянс Франсез» Вивьен Фуке.

В этом году «Праздник музыки» проходит в Ростове уже в шестой раз.

#Лия Подымова#Видео
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