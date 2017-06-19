«Праздник музыки» прошел на выходных в Ростове

«Во Франции это фестиваль, который объединяет людей. В этот день, 21 июня, сыграть на музыкальном инструменте на улицах французских городов может любой желающий, а шуметь позволено хоть всю ночь», - говорит глава ростовского отделения «Альянс Франсез» Вивьен Фуке.