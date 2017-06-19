«Праздник музыки» прошел на выходных в Ростове

«Праздник музыки», а именно так называлось мероприятие, организованное «Альянс Франсез – Ростовская область», собрал на различных площадках города около 30 музыкальных групп и более тысячи зрителей.
«Во Франции это фестиваль, который объединяет людей. В этот день, 21 июня, сыграть на музыкальном инструменте на улицах французских городов может любой желающий, а шуметь позволено хоть всю ночь», - говорит глава ростовского отделения «Альянс Франсез» Вивьен Фуке.
В этом году «Праздник музыки» проходит в Ростове уже в шестой раз.