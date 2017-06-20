Гонщики Ростова хотят провести состязания на на взлетно-посадочной полосе

"Взлетно-посадочная полоса была бы идеальна, например, для стрит-рейсинга. На ней же можно устроить соревнования по дрэг-рейсингу, организовать чемпионат России. Очень захватывающее зрелище для всего региона", - говорит он.
Однако, по словам Третьяка, пока власти города инициативу гонщиков не поддержали. "У власти нет желания помогать гонщикам, они никогда не идут на встречу нашим идеям и предложениям. При этом у нас в регионе проводятся кроссы, спринты, заезды на тракторах", - поясняет гонщик.
По его словам, организация подобных соревнований может обойтись в среднем около 300 тысяч рублей. В прошлом году гонщики хотели организовать соревнования на взлетной полосе в станице Вешенской, но побоялись не собрать зрителей. Место находится почти в 360 километрах от донской столицы.