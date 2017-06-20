Гонщики Ростова хотят провести состязания на на взлетно-посадочной полосе

Однако, по словам Третьяка, пока власти города инициативу гонщиков не поддержали. "У власти нет желания помогать гонщикам, они никогда не идут на встречу нашим идеям и предложениям. При этом у нас в регионе проводятся кроссы, спринты, заезды на тракторах", - поясняет гонщик.