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Ростовская область вошла в десятку лидеров по продажам е-ОСАГО

22 июня 2017, 13:31
С начала года жители Ростовской области приобрели свыше 71,3 тысячи полисов ОСАГО в электронном виде на сайтах страховых компаний, подсчитали аналитики Российского союза автостраховщиков (РСА).

По этому показателю регион занял седьмое место, пропустив вперед Краснодарский край, Свердловскую, Воронежскую, Волгоградскую область, Республику Дагестан и Москву. Кроме того, в топ-10 регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО вошли Липецкая, Оренбургская области и Ставропольский край.

В общей сложности российские автовладельцы заключили за полгода свыше двух миллионов договоров е-ОСАГО. В среднем каждые 24 часа в России оформляется порядка 12 тысяч е-полисов. По словам президента РСА Игоря Юргенса, е-ОСАГО позволяет решить проблему доступности полисов автогражданки во многих проблемных регионах страны.

По данным Центрального банка России, в первом квартале сборы страховых компаний в сегменте ОСАГО составили чуть менее миллиарда рублей, что на 15,7% ниже, чем за три месяца 2016 года. Выплаты, напротив возросли в 1,5 раза, превысив 1,7 миллиарда рублей.

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#Новости#Экономика#Опросы
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