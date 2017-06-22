Ростовская область вошла в десятку лидеров по продажам е-ОСАГО

По этому показателю регион занял седьмое место, пропустив вперед Краснодарский край, Свердловскую, Воронежскую, Волгоградскую область, Республику Дагестан и Москву. Кроме того, в топ-10 регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО вошли Липецкая, Оренбургская области и Ставропольский край.
В общей сложности российские автовладельцы заключили за полгода свыше двух миллионов договоров е-ОСАГО. В среднем каждые 24 часа в России оформляется порядка 12 тысяч е-полисов. По словам президента РСА Игоря Юргенса, е-ОСАГО позволяет решить проблему доступности полисов автогражданки во многих проблемных регионах страны.
По данным Центрального банка России, в первом квартале сборы страховых компаний в сегменте ОСАГО составили чуть менее миллиарда рублей, что на 15,7% ниже, чем за три месяца 2016 года. Выплаты, напротив возросли в 1,5 раза, превысив 1,7 миллиарда рублей.
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