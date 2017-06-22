Ростовская область вошла в десятку лидеров по продажам е-ОСАГО

По данным Центрального банка России, в первом квартале сборы страховых компаний в сегменте ОСАГО составили чуть менее миллиарда рублей, что на 15,7% ниже, чем за три месяца 2016 года. Выплаты, напротив возросли в 1,5 раза, превысив 1,7 миллиарда рублей.