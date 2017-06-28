Почти половина сметаны на полках Ростовской области не соответствует нормам

В ходе исследования было выявлено, что в половине образцов присутствуют бактерии группы кишечная палочка и дрожжи. Речь идет об образцах брендов "Новая деревня", "Большая кружка", "Фрау Му", "Горянка" и "Страна Сметания".
Кроме того, состав содержимого упаковок некоторых брендов не соответствует нормативам. Отмечается, что производители сметаны под марками "Новая деревня", "Фрау Му", "Горянка" и "Кубанская" пошли на обман покупателей, заменив молочный жир на растительный.
"Наличие в продукции микроорганизмов является результатом нарушения санитарных норм либо на производстве, либо во время хранения, либо в процессе транспортировки и реализации продукции. Сам по себе заменитель молочного жира не приносит организму человека особого вреда при умеренном употреблении, тем не менее стоит учитывать, что в производстве его используют с целью удешевления готовой продукции", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее областной департамент потребрынка проверил 11 образцов жаренных семечек, которые продаются в магазинах региона. В девяти из них зафиксировали повышенное содержание токсичного кадмия.
р2