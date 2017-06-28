Почти половина сметаны на полках Ростовской области не соответствует нормам

"Наличие в продукции микроорганизмов является результатом нарушения санитарных норм либо на производстве, либо во время хранения, либо в процессе транспортировки и реализации продукции. Сам по себе заменитель молочного жира не приносит организму человека особого вреда при умеренном употреблении, тем не менее стоит учитывать, что в производстве его используют с целью удешевления готовой продукции", - говорится в сообщении.