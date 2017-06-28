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Почти половина сметаны на полках Ростовской области не соответствует нормам

28 июня 2017, 16:49
Эксперты областного департамента потребрынка проверили 11 образцов сметаны брендов, представленных на полках магазинов в регионе, говорится в сообщении ведомства.

В ходе исследования было выявлено, что в половине образцов присутствуют бактерии группы кишечная палочка и дрожжи. Речь идет об образцах брендов "Новая деревня", "Большая кружка", "Фрау Му", "Горянка" и "Страна Сметания".

Кроме того, состав содержимого упаковок некоторых брендов не соответствует нормативам. Отмечается, что производители сметаны под марками "Новая деревня", "Фрау Му", "Горянка" и "Кубанская" пошли на обман покупателей, заменив молочный жир на растительный.

"Наличие в продукции микроорганизмов является результатом нарушения санитарных норм либо на производстве, либо во время хранения, либо в процессе транспортировки и реализации продукции. Сам по себе заменитель молочного жира не приносит организму человека особого вреда при умеренном употреблении, тем не менее стоит учитывать, что в производстве его используют с целью удешевления готовой продукции", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее областной департамент потребрынка проверил 11 образцов жаренных семечек, которые продаются в магазинах региона. В девяти из них зафиксировали повышенное содержание токсичного кадмия.

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