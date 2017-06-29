rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Советская ментальность музыкальных школ отталкивает детей — эксперт

29 июня 2017, 10:14
Советская ментальность, которая все еще сохраняется в музыкальных школах на постсоветском пространстве, отталкивает детей от занятия музыкой, об этом в интервью RostovGazeta рассказал украинский поп-исполнитель Артем Пивоваров, вошедший в апреле этого года в топ-артистов в городе Ростове-на-Дону.

По его словам, с музыкальной школой у них произошла "взаимная нелюбовь". Интервью у популярного артиста журналист RostovGazeta взял перед концертом Пивоварова в городе Ростове-на-Дону.

"В музыкальных школах до сих пор сохраняется советская ментальность, нужно играть только так и не иначе. Это скользкий подход, мне непонятный, потому что в музыке нет границ, нет стилей, она едина и цельна", — говорит Пивоваров.

Артист считает, что "весь кайф" создания музыки в том, чтобы пробовать себя в различных стилях и направлениях, а не ограничиваться на простых и понятных аккордах. Пивоваров занимается музыкой с 12 лет, но, по его словам, все это время они шли с музыкой порознь. "Родители не разделяли моих интересов, я занимался большую часть своей жизни не тем", — полагает он.

Полную версию интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

Следите за творчеством исполнителя?
#Новости#Культура#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00