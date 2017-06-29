Советская ментальность музыкальных школ отталкивает детей — эксперт

По его словам, с музыкальной школой у них произошла "взаимная нелюбовь". Интервью у популярного артиста журналист RostovGazeta взял перед концертом Пивоварова в городе Ростове-на-Дону.
"В музыкальных школах до сих пор сохраняется советская ментальность, нужно играть только так и не иначе. Это скользкий подход, мне непонятный, потому что в музыке нет границ, нет стилей, она едина и цельна", — говорит Пивоваров.
Артист считает, что "весь кайф" создания музыки в том, чтобы пробовать себя в различных стилях и направлениях, а не ограничиваться на простых и понятных аккордах. Пивоваров занимается музыкой с 12 лет, но, по его словам, все это время они шли с музыкой порознь. "Родители не разделяли моих интересов, я занимался большую часть своей жизни не тем", — полагает он.