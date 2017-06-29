Советская ментальность музыкальных школ отталкивает детей — эксперт

Артист считает, что "весь кайф" создания музыки в том, чтобы пробовать себя в различных стилях и направлениях, а не ограничиваться на простых и понятных аккордах. Пивоваров занимается музыкой с 12 лет, но, по его словам, все это время они шли с музыкой порознь. "Родители не разделяли моих интересов, я занимался большую часть своей жизни не тем", — полагает он.