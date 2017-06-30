Первый селекционный центр по разведению рыбы откроют в ЮФО

"Рыбоводство в нашей стране требует не только расширения площадей, но и интенсификации, то есть внедрения селекционных достижений. "Главрыбвод", получив задачу по внедрению селекции, сейчас формирует три больших селекционных центра на территории России", – сообщил он.
Как уточнил спикер, центры будут расположены в Южном федеральном округе, на северо-западе страны и в Сибири.
"На самом деле нужен не один и не три селекционных центра, а фактически по каждой отрасли и по каждой породе», – выразил свое мнение заведующий лаборатории генетики и селекции Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства Виктор Дементьев.
Он добавил, что сейчас в России выращиваются 49 пород товарных рыб.
Напомним, всероссийское совещание, посвященное вопросам развития аквакультуры в России, прошло в Ростове в четверг.