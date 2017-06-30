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Первый селекционный центр по разведению рыбы откроют в ЮФО

30 июня 2017, 12:16
Один из трех российских селекционных центров по разведению товарных пород рыб для развития аквакультуры будет открыт в ЮФО, рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

"Рыбоводство в нашей стране требует не только расширения площадей, но и интенсификации, то есть внедрения селекционных достижений. "Главрыбвод", получив задачу по внедрению селекции, сейчас формирует три больших селекционных центра на территории России", – сообщил он.

Как уточнил спикер, центры будут расположены в Южном федеральном округе, на северо-западе страны и в Сибири.

"На самом деле нужен не один и не три селекционных центра, а фактически по каждой отрасли и по каждой породе», – выразил свое мнение заведующий лаборатории генетики и селекции Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства Виктор Дементьев.

Он добавил, что сейчас в России выращиваются 49 пород товарных рыб.

Напомним, всероссийское совещание, посвященное вопросам развития аквакультуры в России, прошло в Ростове в четверг.

Нужен такой центр ЮФО?
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