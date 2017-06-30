Первый селекционный центр по разведению рыбы откроют в ЮФО

"На самом деле нужен не один и не три селекционных центра, а фактически по каждой отрасли и по каждой породе», – выразил свое мнение заведующий лаборатории генетики и селекции Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства Виктор Дементьев.