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Posted 12 июля 2017, 13:51

Published 12 июля 2017, 13:51

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

На видео попал допрос экс-полицейского, убившего бывшую жену под Ростовом

12 июля 2017, 13:51
В Интернете разместили видеоролик, в котором показан допрос экс-полицейского, подозреваемого в расстреле людей в машине, запись опубликовали в соцсети "ВКонтакте", в одной из ростовских групп.

Фигурант дела сидит в наручниках на стуле. Он просит их снять и поехать на следственный эксперимент. Один из силовиков потребовал от подозреваемого не конфликтовать. Также у него спрашивают, где хранится оружие, из которого были произведены выстрелы.

"Серега, не быкуй", - обращается к задержанному один из представителей правоохранительных органов.

Во вторник на дороге Ростов - Таганрог мужчина из ружья начал стрелять по машине с людьми. В результате погибла его бывшая жена и пострадал ее отец. Задержанный признал вину. Выяснилось, что он работает полицейским, после чего его уволили.

После убийства завели уголовное дело. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

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