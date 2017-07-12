На видео попал допрос экс-полицейского, убившего бывшую жену под Ростовом

Posted 12 июля 2017, 13:51
Published 12 июля 2017, 13:51
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Фигурант дела сидит в наручниках на стуле. Он просит их снять и поехать на следственный эксперимент. Один из силовиков потребовал от подозреваемого не конфликтовать. Также у него спрашивают, где хранится оружие, из которого были произведены выстрелы.
"Серега, не быкуй", - обращается к задержанному один из представителей правоохранительных органов.
Во вторник на дороге Ростов - Таганрог мужчина из ружья начал стрелять по машине с людьми. В результате погибла его бывшая жена и пострадал ее отец. Задержанный признал вину. Выяснилось, что он работает полицейским, после чего его уволили.
После убийства завели уголовное дело. Максимальное наказание - пожизненное заключение.
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