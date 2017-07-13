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Posted 13 июля 2017, 08:57

Published 13 июля 2017, 08:57

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Экс-начальник УГИБДД Новочеркасска получил два года за смертельное ДТП

13 июля 2017, 08:57
На два года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом был приговорен бывший начальник УГИБДД Новочеркасска Вячеслав Миронов, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

"Суд вынес приговор о заключении под стражу сроком на два года и лишением водительских прав сроком на три года", - сообщает источник.

В июне прошлого года Миронов находился за рулем Audi Q7. На проспекте Шолохова из-за превышения скорости он не справился с управлением и врезался в столб опоры электропередач. После столкновения на месте погибла пассажирка машины, находившаяся на переднем сидении.

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