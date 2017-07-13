Экс-начальник УГИБДД Новочеркасска получил два года за смертельное ДТП

Posted 13 июля 2017, 08:57
Published 13 июля 2017, 08:57
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Суд вынес приговор о заключении под стражу сроком на два года и лишением водительских прав сроком на три года", - сообщает источник.
В июне прошлого года Миронов находился за рулем Audi Q7. На проспекте Шолохова из-за превышения скорости он не справился с управлением и врезался в столб опоры электропередач. После столкновения на месте погибла пассажирка машины, находившаяся на переднем сидении.