Ростовский рынок оценочных услуг оказался парализован

«Система, предложенная сегодня, является ой же системой тестирования, однако не предусматривает хаотичного ответа на заданные вопросы. То есть: оценщик не может по своему усмотрению ответить сначала на вопросы, ответы на которые не вызывают сомнений, и потом вернуться к более сложным вопросам. Если оценщик пропускает вопрос, то значит ответ на него автоматически засчитывается как неправильный», - рассказывает ведущий оценщик управления судебных, таможенных экспертиз и оценки ТПП Ростовской области Анна Романова.