Ростовский рынок оценочных услуг оказался парализован

Напомним, поправки в ФЗ внесли летом прошлого года. По закону теперь каждый оценщик должен сдать экзамен, чтобы подтвердить свою квалификацию. Де-юре тестирование должно повысить качество оказания оценочных услуг, полагают в Минэкономразвития РФ, де-факто же сам экзамен не соответствует принципам саморегулирования и нивелирует институт экспертизы саморегулируемых организаций оценщиков (СРОО), считают в ТПП. Представители объединения оценщиков уверены, что для отрасли это «коллапс».
Порядка 15 оценочных компаний в Ростовской области комментировать законодательные изменения отказались.
«Вы знаете, я ухожу из этой сферы деятельности, потому что слишком много изменений в законодательстве, мне это надоело. По крайней мере последние 10-15 лет все время что-то меняется. Я занимаюсь инвестиционным консалтингом уже 20 лет, направлю усилию туда», - говорит теперь уже бывший оценщик Валерий Аллавердян.
Председатель правления Ростовского регионального отделения «Ростовское общество оценщиков» Роман Бабенко отмечает, что после вступления в силу законодательных изменений, рынок оценочных услуг в регионе существенно сократится. «Более 70%, то есть, 2/3 компаний уйдут с рынка. На качестве оценки это не скажется, а вот расценки на услуги повысятся. Предположений, насколько они повысятся, пока нет, но то, что они возрастут – это точно, сработает система ограничения конкуренции», - полагает Бабенко.
По его словам, уже сейчас полностью остановилась работа по приему новых оценщиков в профессию. «Фактически наступил запрет на профессию, а это прямое нарушение конституции РФ», - говорит он.
Специалистам предлагается пройти квалификационный экзамен до апреля следующего года. Полученный аттестат, стоимость получения которого не маленькая, будет действовать только до 2019 года. Существенные недостатки имеются и при самой процедуре прохождения экзамена, считают в ТПП.
«Система, предложенная сегодня, является ой же системой тестирования, однако не предусматривает хаотичного ответа на заданные вопросы. То есть: оценщик не может по своему усмотрению ответить сначала на вопросы, ответы на которые не вызывают сомнений, и потом вернуться к более сложным вопросам. Если оценщик пропускает вопрос, то значит ответ на него автоматически засчитывается как неправильный», - рассказывает ведущий оценщик управления судебных, таможенных экспертиз и оценки ТПП Ростовской области Анна Романова.
По ее словам, и ранее при прохождении тестирования в высших учебных заведениях в предложенных вариантах ответов встречались только неправильные. Сейчас порядка 10-20% вопросов в билетах некорректны и требуют доработки.
Еще одна проблема, на которой акцентируют внимание в ТПП, это отсутствие экспертизы как таковой. Если ранее экспертное заключение подписывал, во-первых, специалист Экспертного совета СРО, которому поручено проведение экспертизы отчета об оценке, во-вторых, председатель Экспертного совета СРО, и в последний момент его утверждал руководитель СРО, то в настоящее время, что касается процедуры оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, внесенные изменения в ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ» исключают проведение экспертизы СРО.
«Тем самым законодатель исключил контроль СРО на данном этапе, что повлечет за собою, с большей вероятностью, споры по результатам оценки не по существу процедуры оспаривания, а по формальным признакам, которые не все оценщики своевременно соблюдают при проведении процедуры оценки», - говорит Романова.
По ее словам, экспертиза была направлена на устранение разного рода недостатков, которые оценщики по незнанию, по невнимательности, либо по иным причинам могли допускать. «Теперь уровень ответственности оценщиков по причине исключения из процедуры оспаривания экспертного заключения СРО возрастает в разы», - прогнозирует ведущий оценщик управления судебных, таможенных экспертиз и оценки ТПП Ростовской области.
Единственным выходом из сложившейся ситуации может быть отмена квалификационных экзаменов, полагает Бабенко. В настоящее время глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин направил на имя председателя правительства РФ письмо с предложениями, как урегулировать сложившуюся ситуацию без количественных потерь участников рынка оценочных услуг. Предлагается перенести сдачу ведомственного квалификационного экзамена на более поздний срок, вплоть до 2019 года, когда в стране вступят в силу общеобязательные требования о независимой оценке квалификаций, а также вернуться к обсуждению спорных положений ФЗ.
Эксперты утверждают, что существование двух противоположных подходов в проверке профессиональной квалификации оценщиков на рынке недопустимо. «Если у Минэкономразвития РФ есть вопросы по созданной в отрасли инфраструктуре независимой оценки квалификации, их надо обсуждать в любом формате и гармонизировать отраслевое законодательство с федеральной системой. Для этого у оценщиков есть все необходимое», - заверяет член Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности, президент Ассоциации «Объединение саморегулируемых организаций оценщиков» Ирина Шевцова.