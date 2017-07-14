rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2017, 13:06

Published 14 июля 2017, 13:06

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Грузовик с покрышками загорелся в Ростовской области

14 июля 2017, 13:06
В пятницу утром на трассе М-4 "Дон" произошло возгорание грузового автомобиля, сообщает МЧС России по региону.

"Сообщение о возгорании поступило на пульт в 6.54 утра, уже в 7.05 огонь был локализован, полное тушение пожара зафиксировано в 7.11. Пострадавших нет. О причинах возгорания пока рано говорить", - сообщает МЧС России по региону для RostovGazeta.

Возгорание произошло на 904 километре федеральной трассы и практически сразу образовалась пробка. Машина была нагружена покрышками. Из-за этого огонь быстро распространялся. Площадь возгорания составила 34 квадратных метра. В тушении пожара участвовало 4 человека и 2 единицы техники.

#Новости#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика