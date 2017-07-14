Грузовик с покрышками загорелся в Ростовской области

"Сообщение о возгорании поступило на пульт в 6.54 утра, уже в 7.05 огонь был локализован, полное тушение пожара зафиксировано в 7.11. Пострадавших нет. О причинах возгорания пока рано говорить", - сообщает МЧС России по региону для RostovGazeta.