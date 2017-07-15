Jaguar E-Pace установил рекорд, выполнив "бочку" в прыжке

Posted 15 июля 2017, 10:19
Published 15 июля 2017, 10:19
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Рекорд был установлен в Лондоне в ходе презентации модели. Машина разогналась на дороге в 160 метров, после чего при помощи рампы пролетела более 15 метров и перевернулась в воздухе", - говорится в публикации.
Отмечается, что понадобилось несколько месяцев, чтобы подготовиться к трюку. При помощи компьютеров вычислили необходимую скорость и создали рампу.
Мероприятие состоялось 13 июля.
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