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Posted 15 июля 2017, 10:19

Published 15 июля 2017, 10:19

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Jaguar E-Pace установил рекорд, выполнив "бочку" в прыжке

15 июля 2017, 10:19
Кроссовер Jaguar E-Pace стал обладателем рекорда Книги Гиннесса за выполнение трюка "бочка" в прыжке, информирует "Коммерсант".

"Рекорд был установлен в Лондоне в ходе презентации модели. Машина разогналась на дороге в 160 метров, после чего при помощи рампы пролетела более 15 метров и перевернулась в воздухе", - говорится в публикации.

Отмечается, что понадобилось несколько месяцев, чтобы подготовиться к трюку. При помощи компьютеров вычислили необходимую скорость и создали рампу.

Мероприятие состоялось 13 июля.

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