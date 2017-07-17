​На фестивале кварталов в Ростове организовали развлечения для стариков

По задумке фестиваль направлен на то, чтобы повышать привлекательность жизни в каждом районе города. В прошлом году фестиваль прошел в Кировском районе Ростова, в этом году планируется организовать еще два таких фестиваля в разных районах города.
"В этом году мы впервые задействуем зону, которую назвали "серебряный возраст". Чем комфортнее в городе будет жить людям пожилого возраста, тем атмосфера в городе будет лучше. Если это транслировать во вне, то его потенциал, его привлекательность для людей, которые живут в других городах, будет повышаться", - считает организатор мероприятия, генеральный директор компании "Город-Парк" Алексей Матвиенко.
Для людей пожилого возраста в парке проводилось тестирование по здоровью, работали юристы, психологи и экономисты, которые давали горожанам бесплатные консультации. Для малышей работали аниматоры. Для взрослых донские ремесленники проводили мастер-классы по гончарному мастерству, графике и живописи, гадали на картах. Мастерица Наталья Невзорова рассказала корреспонденту RostovGazeta, как набивать куклы.
"Куколки делаются из ткани, из белой бязи (хлопчатобумажная плотная ткань – прим.ред.), потом набиваются холлофайбером и красятся. Выкройка авторская, кто как придумает и нарисует", - объяснила она.
Невзорова занимается рукоделием уже четыре года. По ее словам, в куклы не наигралась в детстве.
Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечил вокальный ансамбль еврейской песни. Экскурсоводы знакомили всех гостей фестиваля с историей Ворошиловского района города Ростова-на-Дону.