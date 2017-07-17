​На фестивале кварталов в Ростове организовали развлечения для стариков

"В этом году мы впервые задействуем зону, которую назвали "серебряный возраст". Чем комфортнее в городе будет жить людям пожилого возраста, тем атмосфера в городе будет лучше. Если это транслировать во вне, то его потенциал, его привлекательность для людей, которые живут в других городах, будет повышаться", - считает организатор мероприятия, генеральный директор компании "Город-Парк" Алексей Матвиенко.