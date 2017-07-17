Ростовчане выступили за реформу системы общественного транспорта

"У меня есть список, который мы составили. Двадцать три позиции – все это вопросы, заданные горожанами. В том числе и длительно не реализуемый вопрос о строительстве метро. Или существует, как мне известно, его бюджетная альтернатива – канатное городское метро. Есть такая разработка, доведенная до реального инженерного решения, способная разгрузить, например, Ворошиловский мост или проспект Нагибина",- рассказал один из митингующих.