Ростовчане выступили за реформу системы общественного транспорта

Активисты в течение двух дней до этого события провели социальный опрос в сетях (Facebook, ВКонтакте) и попытались собрать мнения ростовчан о том, какие они видят проблемы в сфере деятельности транспортной отрасли в Ростове.
"У меня есть список, который мы составили. Двадцать три позиции – все это вопросы, заданные горожанами. В том числе и длительно не реализуемый вопрос о строительстве метро. Или существует, как мне известно, его бюджетная альтернатива – канатное городское метро. Есть такая разработка, доведенная до реального инженерного решения, способная разгрузить, например, Ворошиловский мост или проспект Нагибина",- рассказал один из митингующих.
Он добавил, что ремонт зачастую производится и в осенние месяцы, а в летний сезон ремонт идет в вялотекущем режиме и создает массовые пробки как на трассе М4, так и в самом Ростове.