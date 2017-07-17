rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчане выступили за реформу системы общественного транспорта

17 июля 2017, 16:50
В парке Строителей 14 июля состоялся пикет, посвященный наболевшим проблемам общественного транспорта в нашем городе.

Активисты в течение двух дней до этого события провели социальный опрос в сетях (Facebook, ВКонтакте) и попытались собрать мнения ростовчан о том, какие они видят проблемы в сфере деятельности транспортной отрасли в Ростове.

"У меня есть список, который мы составили. Двадцать три позиции – все это вопросы, заданные горожанами. В том числе и длительно не реализуемый вопрос о строительстве метро. Или существует, как мне известно, его бюджетная альтернатива – канатное городское метро. Есть такая разработка, доведенная до реального инженерного решения, способная разгрузить, например, Ворошиловский мост или проспект Нагибина",- рассказал один из митингующих.

Он добавил, что ремонт зачастую производится и в осенние месяцы, а в летний сезон ремонт идет в вялотекущем режиме и создает массовые пробки как на трассе М4, так и в самом Ростове.

#Лия Подымова#Видео
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00