Полиция занялась выброшенными посылками "Почты России" в Ростове

По словам очевидца, посылки предназначались для жителей городов: Шахты, Миллерово, Таганрог и другие.
"Содержимое посылок было украдено, а вот упаковки, этот мерзкий воришка бросил в камышах. Среди посылок были не только товары из Китая, но и России", - говорится в комментарии к видео.
Автор поста просит рассмотреть видеообращение как заявление в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру РФ для проведения проверки по факту кражи. Претензию возмущенный ростовчанин изложил при обращении на горячую линию "Почты России".
"По факту публикации данной информации в Интернете региональной полицией проводится проверка", - рассказал сотрудник ведомства.