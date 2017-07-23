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Полиция занялась выброшенными посылками "Почты России" в Ростове

23 июля 2017, 16:12
Сотрудники полиции Ростовской области проводят проверку по факту публикации видеозаписи в Сети, где рыбак обнаружил в камышах недалеко от яхтклуба "Аврал" пакеты и коробки от посылок "Почты России", сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД региона.

По словам очевидца, посылки предназначались для жителей городов: Шахты, Миллерово, Таганрог и другие.

"Содержимое посылок было украдено, а вот упаковки, этот мерзкий воришка бросил в камышах. Среди посылок были не только товары из Китая, но и России", - говорится в комментарии к видео.

Автор поста просит рассмотреть видеообращение как заявление в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру РФ для проведения проверки по факту кражи. Претензию возмущенный ростовчанин изложил при обращении на горячую линию "Почты России".

"По факту публикации данной информации в Интернете региональной полицией проводится проверка", - рассказал сотрудник ведомства.

У вас возникали проблемы с получением посылок?
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