Площадка для политических "батлов" появилась в Ростове

Безработный эколог и общественник Александр Водяник недавно заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост министра экологии области. Также в его речах на дискуссии постоянно звучал лейтмотив ненависти ко всему советскому. Разногласия между ним и депутатом городской думы Анатолием Котляровым возникли по заявленной теме "Общественная палата - реальный механизм общения власти с народом, или имитация". Водяник считает что ОП - эфемерное образование, а Котляров надеется на действенность такого механизма. Водяник заявил, что палате нужен статус юридического лица, его же оппонент возразил, что этого делать не нужно, чтобы сохранять независимость от власти. Сошлись на том, что надо встретиться через год, этого времени будет достаточно, чтобы оценить эффективность этого нововведения.