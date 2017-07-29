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Ростовский Минфин выступил против налоговых льгот для госучреждений

29 июля 2017, 10:48
Государственные учреждения не должны освобождаться от налогов на движимое имущество, считает заместитель губернатора региона, министр финансов Лилия Федотова.

В ходе обсуждения вопроса отмены льгот для предприятий на движимое имущество с 2018 года, министр отметила, что поступило много предложений от транспортных компании о том, чтобы снять с них новую налоговую нагрузку.

"Что касается организаций, которые являются бюджетными, то вопрос даже не может обсуждаться. Все юридические лица, особенно те, которые финансируются из бюджета региона должны облагаться налогами на имущество. Мы это будет учитывать при формировании объемов финансирования, это то, за счет чего деньги потом возвращаются в бюджет", - сказала Федотова.

Отмена льгот на движимое имущество вступит в силу с января 2018 года, если региональные власти не примут решение об их сохранении. На протяжении пяти лет этот вид налогов не взимался со всех учреждений страны.

Нужно ли облагать налогами движимое имущество предприятий в Ростовской области?
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#Новости#Экономика#Опросы
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