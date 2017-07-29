Ростовский Минфин выступил против налоговых льгот для госучреждений

"Что касается организаций, которые являются бюджетными, то вопрос даже не может обсуждаться. Все юридические лица, особенно те, которые финансируются из бюджета региона должны облагаться налогами на имущество. Мы это будет учитывать при формировании объемов финансирования, это то, за счет чего деньги потом возвращаются в бюджет", - сказала Федотова.