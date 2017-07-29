За незаконный снос исторического здания ростовская епархия заплатит 20 тыс

"Речь идет о постройке 1970-го года. Формально она не является памятником, однако поскольку здание находилось в центре соборного подворья, а сама колокольня и собор являются постройками XIX века, то после принятого в декабре прошлого года постановления правительства РФ о временных охранных зонах, все это является заповедной зоной. Ни сносить постройки, ни строить новые в стометровой зоне от объектов культурного наследия запрещено", - говорит Кожин.