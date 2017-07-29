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Posted 29 июля 2017, 09:30

Published 29 июля 2017, 09:30

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

За незаконный снос исторического здания ростовская епархия заплатит 20 тыс

29 июля 2017, 09:30
Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону обязал ростовскую епархию выплатить 20 тысяч рублей за незаконный снос объекта культурного наследия в центральной части города, сообщил RostovGazeta председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

Крайним в деле оказался завхоз епархии Сергей Поляков, работающий на полставки, которого оштрафовали на 20 тысяч рублей, вместо максимального штрафа в 5 миллионов, который накладывается на юрлицо.

"Речь идет о постройке 1970-го года. Формально она не является памятником, однако поскольку здание находилось в центре соборного подворья, а сама колокольня и собор являются постройками XIX века, то после принятого в декабре прошлого года постановления правительства РФ о временных охранных зонах, все это является заповедной зоной. Ни сносить постройки, ни строить новые в стометровой зоне от объектов культурного наследия запрещено", - говорит Кожин.

По его словам, в настоящее время на данной территории стройка без получения соответствующего разрешения остановлена.

"Самое лучшее было бы освободить эту площадку между собором и колокольней, как это было в XIX веке. Это было бы порядочно, учитывая, что сейчас под нужды епархии отдали ремесленное училище на Московской", - полагает Кожин.

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