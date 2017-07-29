За незаконный снос исторического здания ростовская епархия заплатит 20 тыс

Posted 29 июля 2017, 09:30
Published 29 июля 2017, 09:30
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Крайним в деле оказался завхоз епархии Сергей Поляков, работающий на полставки, которого оштрафовали на 20 тысяч рублей, вместо максимального штрафа в 5 миллионов, который накладывается на юрлицо.
"Речь идет о постройке 1970-го года. Формально она не является памятником, однако поскольку здание находилось в центре соборного подворья, а сама колокольня и собор являются постройками XIX века, то после принятого в декабре прошлого года постановления правительства РФ о временных охранных зонах, все это является заповедной зоной. Ни сносить постройки, ни строить новые в стометровой зоне от объектов культурного наследия запрещено", - говорит Кожин.
По его словам, в настоящее время на данной территории стройка без получения соответствующего разрешения остановлена.
"Самое лучшее было бы освободить эту площадку между собором и колокольней, как это было в XIX веке. Это было бы порядочно, учитывая, что сейчас под нужды епархии отдали ремесленное училище на Московской", - полагает Кожин.