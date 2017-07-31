Активы "ЮгСтройИнвеста" арестовали по решению суда

Общая сумма вместе со стоимостью квартиры составила 2,7 миллиона рублей. Отмечается, что Гальченко требовала ареста имущества фирмы, но районный промышленный суд в просьбе отказал. Краевой суд решение посчитал неуместным и наложил арест на денежные средства ответчика. По мнению Гальченко, компания пытается уйти от ответственности за невыполненные обязательства путем ликвидации отделения. Напомним, "ЮгСтройИнвест" входит в число крупнейших российских застройщиков и реализует проекты в Ростове ("Красный Аксай"), Ставрополе и Краснодаре.