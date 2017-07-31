rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля 2017, 13:22

Published 31 июля 2017, 13:22

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

Активы "ЮгСтройИнвеста" арестовали по решению суда

31 июля 2017, 13:22
Денежные средства в сумме 2,7 миллиона рублей арестовал Ставропольский краевой суд на счетах ООО "СУ-5 "ЮгСтройИнвест", сообщил NewsTracker.

Компания комментариев не дает и на запрос издания не отвечает, отмечается в сообщении.

Причиной ареста стал иск дольщицы Марины Гальченко к застройщику о компенсации морального вреда, неустойки, убытков и переплаты за неисполнение сроков строительства.

Общая сумма вместе со стоимостью квартиры составила 2,7 миллиона рублей. Отмечается, что Гальченко требовала ареста имущества фирмы, но районный промышленный суд в просьбе отказал. Краевой суд решение посчитал неуместным и наложил арест на денежные средства ответчика. По мнению Гальченко, компания пытается уйти от ответственности за невыполненные обязательства путем ликвидации отделения. Напомним, "ЮгСтройИнвест" входит в число крупнейших российских застройщиков и реализует проекты в Ростове ("Красный Аксай"), Ставрополе и Краснодаре.

МВД ранее сообщило о расследовании дела, связанного с дочками "ЮгСтройИнвеста" в Ставропольском крае.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика